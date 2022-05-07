Ряд улиц столицы перекроют на время проведения легкоатлетической эстафеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества и Дню Победы, пройдет среди учащихся школ, колледжей и студентов 7 мая в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением эстафеты пересечение проспекта Победы и улиц Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Бейбитшилик до улицы Отырар будут перекрыты с 10.30 до 12.00 часов.

«Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», - говорится в сообщении акимата города.

Вышеуказанные улицы будут открываться поэтапно.



