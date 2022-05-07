Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Ряд улиц столицы перекроют на время проведения легкоатлетической эстафеты

    7 Мая 2022, 07:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества и Дню Победы, пройдет среди учащихся школ, колледжей и студентов 7 мая в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В связи с проведением эстафеты пересечение проспекта Победы и улиц Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Бейбитшилик до улицы Отырар будут перекрыты с 10.30 до 12.00 часов.

    «Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», - говорится в сообщении акимата города.

    Вышеуказанные улицы будут открываться поэтапно.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Спорт Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина и Александр Бублик празднуют свои дни рождения
    Боксер Даулет Даукенов  нокаутом выиграл бой за титул
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО