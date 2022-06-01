Ряд ученых получил государственные награды РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан ряда лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:

орденом «Барыс» І степени

Жұрынова Мұрата - президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

орденом «Барыс» ІІІ степени

Абдильдина Жабайхана - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

Кумекова Булата Ешмухамбетовича - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

Кшибекова Досмухамеда - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

орденом «Парасат»

Байгунчекова Жумадила Жанабаевича - директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,

Блиева Назарбая - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

Жарменова Абдурасула Алдашевича - генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Министерства индустрии и инфраструктурного развития,

Курскеева Абдрахмана Козлоевича - главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки,

Пака Ивана Тимофеевича - иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

Сманова Бактияра Урисбаевича - профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»,

Таймагамбетова Жакена Кожахметовича - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет»

Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича - главного ученого секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»,

Бисенбаева Амангельды Куанбаевича - директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,

Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича - ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»,

Кабульдинова Зиябека Ермухановича - директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки,

Косова Владимира Николаевича - заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»,

Медеу Ахметқала - председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»,

Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича - генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения,

Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича - заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»,

Тулешова Амандыка Куатовича - генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки,

Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича - профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Давлетова Аскара Ербулановича - декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 31 мая 2022 года

№ 904