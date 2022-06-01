Ряд ученых получил государственные награды РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан ряда лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:
орденом «Барыс» І степени
Жұрынова Мұрата - президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
орденом «Барыс» ІІІ степени
Абдильдина Жабайхана - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,
Кумекова Булата Ешмухамбетовича - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,
Кшибекова Досмухамеда - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
орденом «Парасат»
Байгунчекова Жумадила Жанабаевича - директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,
Блиева Назарбая - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,
Жарменова Абдурасула Алдашевича - генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Министерства индустрии и инфраструктурного развития,
Курскеева Абдрахмана Козлоевича - главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки,
Пака Ивана Тимофеевича - иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,
Сманова Бактияра Урисбаевича - профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»,
Таймагамбетова Жакена Кожахметовича - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
орденом «Құрмет»
Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича - главного ученого секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»,
Бисенбаева Амангельды Куанбаевича - директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,
Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича - ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»,
Кабульдинова Зиябека Ермухановича - директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки,
Косова Владимира Николаевича - заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»,
Медеу Ахметқала - председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»,
Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича - генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения,
Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича - заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»,
Тулешова Амандыка Куатовича - генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки,
Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича - профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Давлетова Аскара Ербулановича - декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 31 мая 2022 года
№ 904