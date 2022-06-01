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    Ряд ученых получил государственные награды РК

    1 Июня 2022, 08:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан ряда лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:

    орденом «Барыс» І степени

    Жұрынова Мұрата - президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

    орденом «Барыс» ІІІ степени

    Абдильдина Жабайхана - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

    Кумекова Булата Ешмухамбетовича - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

    Кшибекова Досмухамеда - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

    орденом «Парасат»

    Байгунчекова Жумадила Жанабаевича - директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,

    Блиева Назарбая - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

    Жарменова Абдурасула Алдашевича - генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Министерства индустрии и инфраструктурного развития,

    Курскеева Абдрахмана Козлоевича - главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки,

    Пака Ивана Тимофеевича - иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»,

    Сманова Бактияра Урисбаевича - профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»,

    Таймагамбетова Жакена Кожахметовича - академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

    орденом «Құрмет»

    Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича - главного ученого секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»,

    Бисенбаева Амангельды Куанбаевича - директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,

    Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича - ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»,

    Кабульдинова Зиябека Ермухановича - директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки,

    Косова Владимира Николаевича - заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»,

    Медеу Ахметқала - председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»,
    Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича - генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения,

    Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича - заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»,
    Тулешова Амандыка Куатовича - генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки,

    Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича - профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Давлетова Аскара Ербулановича - декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 31 мая 2022 года

    № 904

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Наука
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