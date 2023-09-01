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    Ряд сотрудников Администрации Президента РК освобожден от должностей

    1 Сентября 2023, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобожден от должностей ряд сотрудников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Освобождены:

    Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Балаева Аида Галымовна от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству;

    Фото: akorda.kz

    Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Исекешев Асет Орентаевич от должности помощника Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Жайсанбаев Канатбек Бахытович от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

    Фото: akorda.kz

    Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

    Фото: akorda.kz

    Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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