Ряд сотрудников Администрации Президента РК освобожден от должностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобожден от должностей ряд сотрудников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Освобождены:

Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Балаева Аида Галымовна от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству;

Фото: akorda.kz

Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Исекешев Асет Орентаевич от должности помощника Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Жайсанбаев Канатбек Бахытович от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz

Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

Фото: akorda.kz

Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz