Ряд социально важных объектов Алматинской области посетил Бауыржан Байбек

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алматинскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита столичный гость посетил ряд социально значимых объектов и провел встречи с местными жителями.

Так, в городе Капшагай Бауыржан Байбек побывал в тепличном комплексе ТОО «Green Land Alatau», где встретился с членами партии - представителями обрабатывающей отрасли.

По словам директора предприятия Алмаса Даутова, здание теплицы, площадью более 100 000 кв. метров, включает в себя зоны выращивания и рассадные отделения. Все технологические решения и оборудование импортировано «под ключ» из Нидерландов. Сегодня здесь полным ходом идет сбор урожая томатов. Бауыржан Байбек поинтересовался, как идут дела со сбытом продукции.

«Благодаря государственной программе «Нурлы жол», у нас прекрасные дороги, а это очень важно, ведь наша продукция скоропортящаяся. Поэтому теперь мы не испытываем проблем с доставкой. 30% нашего товара отправляется в Алматы, 70% идут на экспорт в Российскую Федерацию», - рассказал Алмас Даутов.

Поинтересовался первый зампред партии и социальными условиями, созданными для трудового коллектива предприятия, заработной платой сотрудников теплицы, а также выслушал их пожелания и обращения.

По словам Жулдыз Алышбаевой, которая работает здесь уже не первый сезон, в комплексе созданы все необходимые условия. Задержек зарплаты нет. Ежемесячная средняя оплата за ее труд составляет 130-140 тысяч тенге.

«Наш Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев, всегда во главу угла ставят здоровье и благополучие населения. Поэтому ответственные лица должны четко следовать решению поставленных перед ними задач, узнавать и находить пути положительного разрешения чаяний граждан», - сказал Б. Байбек.

Затем состоялась встреча с кандидатами в праймериз, где обсуждалась предвыборная программа партии на ближайшие пять лет. О ходе праймериз рассказал первый заместитель Капшагайского городского филиала партии «Nur Otan» Ержан Нурпейсов, подчеркнув, что Проект предвыборной программы партии, основанный на плане регионального развития, был вынесен на обсуждение.

В свою очередь, аким города Нурлан Куматаев рассказал о предвыборной программе партии «Nur Otan» на 2021-2025 годы по городу Капшагай.

В заключение встречи с капшагайцами Бауыржан Байбек отметил, что по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые внутрипартийные праймериз проходят в общереспубликанском масштабе.

«Благодаря тесному сотрудничеству при поддержке горожан все намеченные цели по дальнейшему преображению Капшагая и республики в целом будут воплощены», - резюмировал первый заместитель председателя партии «Nur Otan», после чего ответил на вопросы участников встречи.

В Талдыкоргане в рамках рабочей поездки в регион Б.Байбек посетил новое общежитие для студентов, открытое совсем недавно в восточной части города, а также провел встречу с лидерами общественного мнения, в ходе которой была обсуждена предвыборная программа партии на 2021-2025 годы.



