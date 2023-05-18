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    Ряд сел переименуют в Акмолинской области

    18 Мая 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области ряд сел и улиц в населенных пунктах получат новое название, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее заключение Акмолинской областной ономастической комиссии опубликовано на сайте открытых НПА.

    Согласно документу, одобрено переименование села Самарка Сергеевского сельского округа Атбасарского района в село Бөріктал. Село Мариновка Мариновского сельского округа Атбасарского района получит название Амантай, соответственно Мариновский сельский округ станет назваться сельским округом Амантай.

    Карамышевский сельский округ переименуют на сельский округ Шұбарағаш. Ергольский сельский округ получит название сельского округа Тоқтамыс, село Купчановка станет назваться селом Байтас.

    С полным перечнем запланированных к переименованию населенных пунктом и улиц можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акмолинская область
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