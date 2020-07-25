Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Ряд руководителей органов ветконтроля и надзора получил выговоры – Минсельхоз

    25 Июля 2020, 18:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На коллегии по итогам работы Комитета ветеринарного контроля и надзора за 2019 год и первое полугодие 2020 года был рассмотрен ряд нарушений в работе Комитета и территориальных подразделений, проанализированы причины, обсуждены пути устранения нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В частности, обнаружены значительные нарушения в ходе сверки данных по поголовью скота, указанных в статотчетах и данных ИС «Идентификация сельхозживотных». По итогам первого полугодия разница составила 11,7%. Кроме того, выявлено расхождение по мониторинговым диагностическим исследованиям сельхозживотных почти в 3 млн обследований.

    Также выяснилось, что Комитетом не ведется Реестр биотермических ям: в информационную систему внесено лишь 70% скотомогильников и сибиреязвенных захоронений.

    По итогам камерального анализа с начала текущего года выявлено больше тысячи случаев несоблюдения сроков оказания госуслуг.

    За ненадлежащий ветеринарно-санитарный контроль строгий выговор вынесен руководителю Северо-Казахстанской областной терринспекции Марату Ибраеву, выговор – руководителям Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областных терринспекций Темирбеку Нуртазину, Жандару Коекееву и Рашиду Нурбекову, а также и.о. руководителя Атырауской и Туркестанской облтерринспекций Галымбеку Бисенгалиеву и Нуржану Усенбаеву.

    Административное наказание в виде замечания получил руководитель Карагандинской облтерринспекции Марат Мухтаров.

    В отношении руководителя Мангыстауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Қуанышкерей Мырзатова принято решение об освобождении от занимаемой должности.

    Служебные расследования продолжаются в отношении руководителей Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской облтерринспекций, а также инспекции по г.Шымкент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане