Ряд рейсов перенесут из-за ремонта взлетной полосы аэропорта Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Актау перенесут или отменят рейсы из-за ремонта взлетной полосы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в аэропорту, с 3 мая по 5 июля планируется текущий ремонт и техническое обслуживание взлетно-посадочной полосы. Ремонт будет производиться по понедельникам, вторникам и средам с 09:00 до 20:00 часов по местному времени, уточнили в аэропорту.

«В эти дни рейсы будут приниматься на аэродром аэропорта Актау с 20:00 до 09:00 часов. Планируется, что в остальные дни недели рейсы будут выполнены в штатном режиме», - добавили специалисты аэропорта.

Авиакомпании запланировали перенести рейсы по ряду направлений.

Перенос на один день: 741/742 Нур-Султан, 709/710 Шымкент, 727/728 Нукус, 857/858 Алматы, 7605/7606 Кутаиси, 7277/7278 Атырау, 7175/7176 Алматы, 837 Махачкала.

Перенос на два дня: 741/742 Нур-Султан, 709/710 Шымкент, 857/858 Алматы, 7577/7578 Шымкент, 7175/7176 Алматы.

Перенос на три дня: 741/742 Нур-Султан, 709/710 Шымкент, 857/858 Алматы, 6036/6037 Горган, 7275/7276 Атырау, 7577 /7578 Шымкент, 835/836 Астрахань, 7377/7378 Нур-Султан, 725/726 Ургенч. Рейс 7777/7778 Актобе отменен.