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    Ряд республиканских дорог закрыли в Костанайской и Акмолинской областях

    23 Декабря 2022, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды ряд республиканских автодорог закрыт в Костанайской и Акмолинской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    В Костанайской областив связи с ограниченной видимостью для всех видов автотранспорта ограничено движение на участке трассы Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от поселка Аулиеколь до границы Акмолинской области.

    В Акмолинской областив связи с ухудшением погодных условий (ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, участок граница Костанайской области - поселок Сурган;

    «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 64-82, участок город Есиль-поселок Бузулук;

    «Жезказган-Петропавловск» км 537-552, участок поселок Бузулук - поселок Сурган.

    На республиканской сети автодорог работает более 200 единиц специальной техники.
    Акмолинская область Костанайская область Транспорт Дороги Погода
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