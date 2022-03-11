Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ряд проблем в сфере агропромышленного комплекса назвал Ахылбек Куришбаев

    11 Марта 2022, 18:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев назвал ряд проблем в сфере агропромышленного комплекса и пояснил, почему важна цифровизация в отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цифровизация - один из главных направлений развития агропромышленного комплекса. Мы посетили ряд хозяйств, выявили несколько системных проблем. Первая проблема связана с введением системы координат. Для картографической базы мы используем систему координат СК-42. Две страны Туркменистан и Казахстан остались в этой старой системе. Нам нужно сейчас быстрее переходить на современную систему координат. Такую задачу мы поставили перед министерствами», - рассказал Ахылбек Куришбаев журналистам после круглого стола в Сенате.

    Следующая проблема, как отметил сенатор, касается информации по земельному балансу.

    «Мы говорим о цифровизации, о контроле, о том, что мы должны сейчас выявлять неиспользуемые земли с помощью космического мониторинга. По данным акиматов регистрируются 76 млн гектаров сельхозземель, но по данным автоматизированной системы земельного кадастра всего - 46 млн гектаров. Есть расхождение, о какой цифровизации можем говорить?», - отмечает Ахылбек Куришбаев.

    Также депутат обратил внимание и на проблемы в сфере космического мониторинга.

    «Мы сделали серьезные шаги по развитию космического мониторинга, по дистанционному контролю земельных ресурсов. В то же время есть определенные вопросы, связанные с научно-методической основой. Наши специалисты не умеют достаточно расшифровывать космоснимки. На сегодня по информации «Қазақстан Ғарыш Сапары» могут распознавать только пять видов культур по Казахстану. А по стране основных культур насчитывается 30», - пояснил сенатор.

    По словам спикера, сейчас многие сельхозтоваропроизводители ожидают новых изменений и в рамках системы субсидирования.

    «Система субсидирования, которую мы используем, не ноу-хау Казахстана, а это международная практика. Такие направления субсидирования используются в развитых странах. Почему установлены коррупционные риски в этой сфере? Потому что нет достаточного контроля. Для того, чтобы контролировать выделение субсидий, мы должны использовать автоматизированную систему. Сейчас Минсельхоз меняет системы. Мы дали возможность Правительству не торопиться с изменениями. Сельхозтоваропроизводители в одночасье не могут одновременно перейти на новую систему субсидирования», - резюмировал депутат.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Промышленность Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО