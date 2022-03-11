Ряд проблем в сфере агропромышленного комплекса назвал Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев назвал ряд проблем в сфере агропромышленного комплекса и пояснил, почему важна цифровизация в отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизация - один из главных направлений развития агропромышленного комплекса. Мы посетили ряд хозяйств, выявили несколько системных проблем. Первая проблема связана с введением системы координат. Для картографической базы мы используем систему координат СК-42. Две страны Туркменистан и Казахстан остались в этой старой системе. Нам нужно сейчас быстрее переходить на современную систему координат. Такую задачу мы поставили перед министерствами», - рассказал Ахылбек Куришбаев журналистам после круглого стола в Сенате.

Следующая проблема, как отметил сенатор, касается информации по земельному балансу.

«Мы говорим о цифровизации, о контроле, о том, что мы должны сейчас выявлять неиспользуемые земли с помощью космического мониторинга. По данным акиматов регистрируются 76 млн гектаров сельхозземель, но по данным автоматизированной системы земельного кадастра всего - 46 млн гектаров. Есть расхождение, о какой цифровизации можем говорить?», - отмечает Ахылбек Куришбаев.

Также депутат обратил внимание и на проблемы в сфере космического мониторинга.

«Мы сделали серьезные шаги по развитию космического мониторинга, по дистанционному контролю земельных ресурсов. В то же время есть определенные вопросы, связанные с научно-методической основой. Наши специалисты не умеют достаточно расшифровывать космоснимки. На сегодня по информации «Қазақстан Ғарыш Сапары» могут распознавать только пять видов культур по Казахстану. А по стране основных культур насчитывается 30», - пояснил сенатор.

По словам спикера, сейчас многие сельхозтоваропроизводители ожидают новых изменений и в рамках системы субсидирования.

«Система субсидирования, которую мы используем, не ноу-хау Казахстана, а это международная практика. Такие направления субсидирования используются в развитых странах. Почему установлены коррупционные риски в этой сфере? Потому что нет достаточного контроля. Для того, чтобы контролировать выделение субсидий, мы должны использовать автоматизированную систему. Сейчас Минсельхоз меняет системы. Мы дали возможность Правительству не торопиться с изменениями. Сельхозтоваропроизводители в одночасье не могут одновременно перейти на новую систему субсидирования», - резюмировал депутат.