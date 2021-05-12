Ряд предложений для госорганов озвучили в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ряд предложений для достижения и поддержания экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах.

1. Эффективная реализация актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год.

2. Практическая реализация инвестиционных соглашений с крупными компаниями в приоритетных секторах экономики.

3. Активное проведение сезона сельскохозяйственных и строительно-монтажных работ.

4. Таргетированное создание постоянных рабочих мест в рамках программ «Дорожной карты занятости» и «Еңбек».

5. Развитие новых «точек роста» и усиление экономической связанности регионов.

«Реализация выше отмеченных мер позволит стимулировать рост экономической активности и обеспечить целевой рост экономики в текущем году», – заключил министр.

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», – отметил А. Иргалиев.