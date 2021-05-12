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    Ряд предложений для госорганов озвучили в Миннацэкономики

    12 Мая 2021, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ряд предложений для достижения и поддержания экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах.

    1. Эффективная реализация актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год.

    2. Практическая реализация инвестиционных соглашений с крупными компаниями в приоритетных секторах экономики.

    3. Активное проведение сезона сельскохозяйственных и строительно-монтажных работ.

    4. Таргетированное создание постоянных рабочих мест в рамках программ «Дорожной карты занятости» и «Еңбек».

    5. Развитие новых «точек роста» и усиление экономической связанности регионов.

    «Реализация выше отмеченных мер позволит стимулировать рост экономической активности и обеспечить целевой рост экономики в текущем году», – заключил министр.

    Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

    Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», – отметил А. Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Экономика
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