Ряд павлодарских объектов обесточат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В связи с ремонтной кампанией городским предприятием электрических сетей с 25 декабря по 28 декабря запланированы работы по ремонту оборудования в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

25 декабря с 10:00 до 12:00 часов будет отключено электричество в школе № 34, ясли-садах № 96, № 24, предприятии «Инотех-ПВ», магазине «Куры-гриль», «Сеть столовых» по адресу Каирбаева 82, а также в жилых домах по адресу Каирбаева 80, 82.

26 декабря: ИП Баглай, придорожный комплекс по адресу Циолковского 90/1, ТОО «Компания TROYA», «Оптимист».

27 декабря: административное здание по адресу 1 Зеленый 40/1.



