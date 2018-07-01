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Ряд организаций образования переименован в Западно-Казахстанской области

25 Июля 2018 08:06 91
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Ряд организаций образования переименован в Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление о переименовании некоторых организаций образования Западно-Казахстанской области. МИА «Казинформ» публикует полный текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2018 года № 413

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года № 281 «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства» (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 11, ст. 81) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать следующие организации образования:

1) коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная Вавилинская начальная школа» Таскалинского районного отдела образования в коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная начальная школа Бастау» Таскалинского районного отдела образования;

2) коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная Джемчинская начальная школа» Таскалинского районного отдела образования в коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная начальная школа Тогайлы» Таскалинского районного отдела образования;

3) коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная Крутинская основная школа» Таскалинского районного отдела образования в коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная основная школа Ынтымак» Таскалинского районного отдела образования;

4) коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная Кузнецовская основная школа» Таскалинского районного отдела образования в коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная основная школа Бирлик» Таскалинского районного отдела образования;

5) коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная Родниковская основная школа» Таскалинского районного отдела образования в коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная основная школа Айнабулак» Таскалинского районного отдела образования;

6) коммунальное государственное учреждение «Семиглавомарская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Таскалинского района в коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Достык» отдела образования Таскалинского района;

7) коммунальное государственное учреждение «Комплекс Совхозная средняя общеобразовательная «школа-детсад» отдела образования Таскалинского района в коммунальное государственное учреждение «Комплекс средняя общеобразовательная «школа-детсад» Атамекен отдела образования Таскалинского района;

8) коммунальное государственное учреждение «Шиповская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Таскалинского района в коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Мерей» отдела образования Таскалинского района.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Образование, Западно-Казахстанская область,
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