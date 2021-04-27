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    Ряд ограничительных мер ввели для субъектов «Ashyq» в Туркестанской области

    27 Апреля 2021, 20:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Главного государственного санитарного врача Туркестанской области Аскар Искаков постановил ввести ряд ограничительных мер для субъектов «Ashyq» в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимам районов и городов Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства: реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Туркестанской области субъектов участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению; осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными ПГГСВ РК алгоритмами работы», - говорится в постановлении.

    Кроме того, акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику департамента полиции Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области, руководителям районных и городских управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области:

    - обеспечить мониторингом объекты субъектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

    - усилить работу мобильных мониторинговых групп области и координационного центра;

    - при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

    - Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

    Критерии ограничения работы социально-экономических объектов субъектов участвующих в проекте «Ashyq» Туркестанской области по регистрации коронавирусной инфекции в красной зоне:

    Объектам общественного питания (в помещении) разрешено работать с 7 до 24 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, объектам культуры (репетиция) - до 30 человек, театры, кинотеатры, концертные залы - заполняемость не более 30%.

    Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки можно осуществлять при заполняемость на 75%, но не более 15 человек.

    Боулинг может работать при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов, проводить спортивные мероприятий со зрителями разрешено при заполняемость не более 20%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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