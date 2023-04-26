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    Ряд новых проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве реализуют в Казахстане

    26 Апреля 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Администрации Президента, Нацбанка, акиматов регионов, холдингов «Самрук-Казына», «Байтерек» и других организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Рассмотрены планы по реализации новых проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве с созданием свыше 5 тысяч рабочих мест, расширению локализации в машиностроении и строительству 24 канализационно-очистных сооружений, что позволит довести уровень очистки сточных вод в городах с 78% до 89%.

    Кроме того, обсуждены вопросы деятельности АО «НК «Казахстан инжиниринг», передачи части акций АО «KEGOC» в конкурентную среду посредством SPO, а также исключения 10 организаций коммунальной собственности из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Промышленность Сельское хозяйство
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