Ряд новых проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве реализуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Администрации Президента, Нацбанка, акиматов регионов, холдингов «Самрук-Казына», «Байтерек» и других организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Рассмотрены планы по реализации новых проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве с созданием свыше 5 тысяч рабочих мест, расширению локализации в машиностроении и строительству 24 канализационно-очистных сооружений, что позволит довести уровень очистки сточных вод в городах с 78% до 89%.

Кроме того, обсуждены вопросы деятельности АО «НК «Казахстан инжиниринг», передачи части акций АО «KEGOC» в конкурентную среду посредством SPO, а также исключения 10 организаций коммунальной собственности из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.