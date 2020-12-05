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    Ряд нарушений выявлен нуротановцами на объектах по программе ДКЗ в Алматы

    5 Декабря 2020, 21:43

    АЛИАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд нарушений выявлен нуротановцами на объектах по программе ДКЗ в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

    Так, комиссией партийного контроля был осуществлен выезд в Алмалинский район по мониторингу строительства школ по программе «Дорожная карта занятости».

    В частности, на сегодня проводится сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания Казахстанско-российской школы-гимназии № 54 имени И.В. Панфилова.

    В ходе мониторинга нуротановцами выявлена нехватка рабочих. А именно, при плане 120 человек, работают 92 человека. При плане трудоустройства через Центр занятости 14 человек, фактически трудоустроено три человека. Ещё одним нарушением является несоблюдение техники безопасности. Срок завершения работ - апрель 2021 года.

    Также в районе осуществляется строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест к школе - гимназии № 144. Учитывая, что завершение работ запланировано в декабре текущего года, нуротановцами обнаружены серьёзные недостатки. Основной из них – это опять-таки нехватка рабочих. При плане 20 человек, фактически работу осуществляют 5 человек, а при плане трудоустройства через Центр занятости 10 человек, фактически нетрудоустроен ни один. Также нуротановцы обратили внимание на неудовлетворительный темп проводимых работ.

    В результате выезда по всем выявленным недостаткам подрядным учреждениям и соответствующим управлениям сделаны замечания. Все вышеперечисленные вопросы находятся на контроле у Комиссии городского филиала.

    Напомним, что работа в данном направлении партией осуществляется на регулярной основе.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Нур Отан Занятость
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