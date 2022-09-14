Ряд нарушений выявили в программе Аrtsport прокуроры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Алматы проводится проверка соблюдения законности при финансировании детского спортивного и творческого заказов через программу Аrtsport, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С мая 2021 года на реализацию программы в Алматы выделено 12,8 млрд тенге. Предварительные результаты прокурорской проверки установили ряд нарушений законности. Выявлены преступные схемы по хищению бюджетных средств. В частности, предоставлены акты выполненных работ на более 2000 детей, которые находились за пределами страны, на больничном, и вообще не посещали секции и кружки. Количество протабелированных занятий составляет свыше 5000», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, только 935 участников Аrtsport занимаются фактически в спортивных школах. Установлены 13 тренеров, работающие с детьми, ранее судимые и привлеченные к ответственности за различные преступления. При этом нарушение трудовых прав допускаются и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления.

По данным фактам прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ряд материалов передан в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения.

Кроме того, серьезные пробелы выявлены и в работе самого функционала платформы Аrtsport. Она не интегрирована с информационными системами госорганов, не защищены персональные данные детей, есть другие недостатки. В настоящее время проводится проверка с привлечением специалистов.

Программу Аrtsport временно приостановили в связи с финансовыми возможностями в Алматы.

Ранее министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе Аrtsport. При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения.