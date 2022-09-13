Ряд нарушений требований авиабезопасности выявили в аэропорту Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - АО «Авиационная администрация Казахстана» 22 – 23 августа проведена внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности деятельности АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» на предмет соответствия требованиям законодательства РК в области использования воздушного пространства и деятельности авиации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

По результатам проверки выявлен ряд нарушений требований авиационной безопасности, имеющих системный характер.

За нарушение требований авиационной безопасности и в соответствии со статьёй 107 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» первый руководитель аэропорта Короленко Н.И., его заместитель – руководитель службы авиационной безопасности аэропорта Григорьев Р.А. и АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» были привлечены к административной ответственности по статье 570 ч.1 и 2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в виде штрафа на общую сумму 480 МРП (735 120 тг.).

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