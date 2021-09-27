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    Ряд мер по поддержке журналистов примут в Казахстане

    27 Сентября 2021, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев рассказал о мерах поддержки, которые государство планирует осуществить в отношении журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также будут приняты меры поддержки журналистов, что тоже влияет на развитие медиа – сокращение срока исковой давности до 1 года с требованием опровержения фактов. Потому что сейчас ограничения срока нет, и мы были свидетелями того, что в Казахстане в прошлом-позапрошлом году спустя 10 лет были предъявлены иски к СМИ с требованием опровержения фактов. Это привело к сложностям для СМИ», - сказал Кемелбек Ойшыбаев в рамках Astana Media Week.

    Кроме того, по его словам, будет проведена отдельная работа по определению социального статуса журналистов во время работы в период чрезвычайных ситуаций и в опасных местах.

    «Готовятся предложения по упрощению регистрации отдельных видов СМИ с переходом на уведомительный порядок. При этом все наши стратегии, подходы должны быть подчинены основной задаче - чтобы СМИ и впредь оставались доступными, проверенными и пользовались доверием у аудитории, как источники информации», - отметил спикер.

    «Одним словом, как бы ни менялись подходы, технологии и инструменты, наши главные принципы остаются неизменными - это оперативность, достоверность и конструктивность в подаче информации», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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