Ряд культурных мероприятий на уровне ТЮРКСОЙ пройдет в 2023 году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В следующем году будут отмечаться 125-летие государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова, 100-летие поэта Музафара Алимбаева, 100-летие актрисы Бикен Римовой не только внутри страны, но и на уровне организации ТЮРКСОЙ. Данное решение было принято государствами-членами в ходе ХХХІХ заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ, в котором приняли участие представители Министерства культуры и спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Необходимо отметить, что соответствующие предложения были озвучены жителями регионов в ходе встреч с министром культуры и спорта Дауреном Абаевым. В дальнейшем они были рассмотрены, даны соответствующие поручения Комитету по культуре.

«Министерство намерено в ближайшее время провести несколько мероприятий совместно с организацией ТЮРКСОЙ. В их числе следует отметить фестиваль по пропаганде нематериального культурного наследия KYMYZFEST. Мы также хотим поддержать казахские фильмы на международном уровне. Наряду с этим, будем проводить работы по изучению символики и геральдических элементов с учетом общей истории тюркских народов. Все предложения, высказанные Казахстаном, станут основой для более глубокого понимания богатой истории братских народов, а также укрепления отношений между тюркоязычными государствами», - сказала председатель Комитета культуры МКС РК Роза Карибжанова, которая представила Казахстан на ХХХІХ заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ в турецкой Бурсе.

В ходе заседания совета также прошли двусторонние встречи, направленные на повышение культурных связей тюркского мира. При этом были обсуждены совместные проекты между Казахстаном, Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

В этом году встреча была организована в городе Бурсе, который был признан культурной столицей тюркского мира в 2022 году, в следующем году этим городом станет Шуша (Азербайджан).

В настоящее время в Турции проходит кинофестиваль «Коркыт Ата», в рамках которого организованы Дни кино Казахстана. Зрителям представлены такие казахстанские фильмы, как «Ұлы дала таңы», «Мұзбалақ», «Дос-Мұқасан», «Мұқағали».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК