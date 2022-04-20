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    Ряд крупных частных компаний будет национализирован в Казахстане

    20 Апреля 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках демонополизации ряд частных компаний перейдет в госсобственность. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Мажилиса главе Минфина был задан вопрос касательно исполнения поручений Президента РК по борьбе с олигополиями и монополиями.

    «Есть ли в планах в ближайшее время передача крупных частных компаний государству в целях их национализации?», - спросили журналисты.

    Ерулан Жамаубаев ответил, что в ближайшее время такая работа будет начата.

    «Сейчас я не вспомню названия всех этих компаний. Всего 7-8 компаний будет передано государству. Кому они сейчас принадлежат знают правоохранительные органы. Далее эти компании будут переданы соответствующим министерствам либо в фонд «Самрук-Казына», - пояснил Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее он пояснил , почему в Казахстане расследуются уголовные дела по возвращению незаконно вывезенного 1 млрд долларов США, тогда как ранее было заявлено о 100 млрд.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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