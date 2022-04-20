Ряд крупных частных компаний будет национализирован в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках демонополизации ряд частных компаний перейдет в госсобственность. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса главе Минфина был задан вопрос касательно исполнения поручений Президента РК по борьбе с олигополиями и монополиями.

«Есть ли в планах в ближайшее время передача крупных частных компаний государству в целях их национализации?», - спросили журналисты.

Ерулан Жамаубаев ответил, что в ближайшее время такая работа будет начата.

«Сейчас я не вспомню названия всех этих компаний. Всего 7-8 компаний будет передано государству. Кому они сейчас принадлежат знают правоохранительные органы. Далее эти компании будут переданы соответствующим министерствам либо в фонд «Самрук-Казына», - пояснил Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он пояснил , почему в Казахстане расследуются уголовные дела по возвращению незаконно вывезенного 1 млрд долларов США, тогда как ранее было заявлено о 100 млрд.