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      История Казахстана

    Ряд костанайских школ получит имена исторических деятелей

    8 Декабря 2022, 03:20

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - На внеочередной сессии Костанайского областного маслихата рассмотрен вопрос переименования ряда сельских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На рассмотрение ономастической комиссии представлено предложение по переименованию ряда учреждений образования области. В частности, это предложение дать общеобразовательной школе им.Амангельды в Джангельдинском районе имя Ахмета Биримжанова - государственного деятеля начала ХХ столетия, члена правительства Алашорды, одного из авторов Конституции Казахской АССР, принятой в 1926 году.

    «Кроме того, Совхозную общеобразовательную школу в селе Заречное Костанайского района предложено назвать именем Спандияра Кубеева, Алтынсаринскую общеобразовательную школу назвать именем просветителя Ыбырая Алтынсарина, а также общеобразовательной школе в Заречном дать имя Ахмета Байтурсынова», - сообщил руководитель управления культуры области Ерлан Калмаков, выступая перед депутатами на сессии облмаслихата.

    Депутатами областного маслихата предложения по переименованию единогласно поддержаны.

    Ранее сообщалось, что костанайскому международному аэропорту присвоено имя Ахмета Байтурсынова. В этом году в Казахстане отмечают 150-летие общественного деятеля и просветителя, Учителя нации Ахмета Байтурсынова. Эта дата вошла в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

    Фото school.kostregion.kostanay.gov.kz.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область История Казахстана Ахмет Байтурсынов
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