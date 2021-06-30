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    Ряд костанайских предприятий вернулись в Ashyq после исключения

    30 Июня 2021, 17:50

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О возвращении в Ashyq ряда предприятий Костанайской области сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как он отметил, предприятия были исключены из Ashyq в связи с нулевым количеством фиксаций. Спустя 2 недели они вернулись в проект.

    «28 объектов вернулись в Ashyq на сегодняшний день, еще 21 планируют сделать это в конце недели. С предпринимателями провели разъяснительную работу. Все они изъявили желание продолжить участие в проекте и готовы работать без нарушений, то есть фиксировать всех посетителей», - сказал Мурат Абенов.

    Он также отмечает, что меняется эпидемиологическая обстановка.

    «Бизнесу нужны гарантии того, что они смогут работать, даже если область перейдет в «красную» зону, поэтому количество участников проекта Ashyq увеличивается. На сегодняшний день их уже 574», - добавил Мурат Абенов.

    Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте.

    Напомним, в Костанайской области Ashyq начали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

    «Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. «Желтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. «Синий» – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). «Зеленый» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Бизнес Костанайская область Цифровой Казахстан Коронавирус в РК
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