Ряд костанайских предприятий вернулись в Ashyq после исключения

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О возвращении в Ashyq ряда предприятий Костанайской области сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как он отметил, предприятия были исключены из Ashyq в связи с нулевым количеством фиксаций. Спустя 2 недели они вернулись в проект.

«28 объектов вернулись в Ashyq на сегодняшний день, еще 21 планируют сделать это в конце недели. С предпринимателями провели разъяснительную работу. Все они изъявили желание продолжить участие в проекте и готовы работать без нарушений, то есть фиксировать всех посетителей», - сказал Мурат Абенов.

Он также отмечает, что меняется эпидемиологическая обстановка.

«Бизнесу нужны гарантии того, что они смогут работать, даже если область перейдет в «красную» зону, поэтому количество участников проекта Ashyq увеличивается. На сегодняшний день их уже 574», - добавил Мурат Абенов.

Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте.

Напомним, в Костанайской области Ashyq начали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

«Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. «Желтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. «Синий» – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). «Зеленый» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.