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Ряд казахстанских боксеров улучшили положение в рейтинге WBC

31 Октября 2019 13:30
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Ряд казахстанских боксеров улучшили положение в рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.

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Представляем изменения, коснувшиеся боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с 17-й на 15-ю позицию. Айдос Ербосынулы опустился с 32-го на 34-е место.В средней весовой категории Жанибек Алимханулы улучшил положение и стал 16-м (был 27-м). Мейирим Нурсултанов потерял четыре строчки, разметившись на 29-й отметке.Канат Ислам вернулся в рейтинг первого среднего дивизиона под 24-м номером. Садриддин Ахмедов поднялся с 34-й строки на 33-ю. Мадияр Ашкеев вошел в табель о рангах и расположился на 39-м месте.Полусредневес Нурсултан Жанабаев занимает 37-ю позицию.В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев поднялся с 14-го на 13-е место. Жанкош Тураров включен в рейтинг под 40-м номером.Представитель легкой категории Виктор Коточигов , в прошлом выпуске рейтинга бывший 38-м, теперь занимает 25-ю строчку.

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Ключевые слова: Спорт,
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