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    Ряд кадровых назначений произвели в полиции Костанайской области

    3 Июля 2023, 20:57

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Личному составу департамента полиции Костанайской области представлен ряд новых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, заместителем начальника ДП Костанайской области стал Ардана Саймагамбетов.

    Ардана Муратович - подполковник полиции, будет курировать вопросы кадровой службы. За время службы в органах внутренних дел работал на различных руководящих должностях. Ранее был начальником отдела полиции Алгинского района ДП Актюбинской области.

    Начальником отдела полиции Аулиекольского района стал Шарип Нашкенов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской области.

    Начальником управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской области назначен Серик Исимбаев. До назначения он был командиром отряда по профессиональной служебной и физической подготовке СОБР ДП Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Назначения МВД РК
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