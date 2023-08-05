Ряд кадровых назначений произвели в департаменте полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кадровые назначения произведены в районных отделах полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Приказом министра МВД генерал-полковника Марата Ахметжанова в четырех регионах области назначены начальники районных отделов полиции. Акимам и активу районов, личному составу были представлены новые начальники отделов полиции.

На должность начальника отдела полиции Федоровского района назначен Жаслан Исин.

Отдел полиции Костанайского района возглавил Талгат Тапаев.

Кайрат Уразбаев назначен начальником отдела полиции в районе имени Б. Майлина, в Денисовском районе отдел полиции возглавил Алмат Хамитов.