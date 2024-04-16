Ряд кадровых назначений произошел в Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаев произошел ряд кадровых назначений, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.
Назначен аким Алмалинского района города Алматы
Распоряжением акима города по согласованию с Администрацией Президента РК и Маслихатом города Алматы акимом Алмалинского района назначен Арман Шамшин.
Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.
Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».
Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.
С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО «СПК «Алматы».
Назначен врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы назначен Батырхан Сулейменов
Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году работал генеральным директором в строительной компании. С 2020 года - заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы вплоть до нынешнего назначения.
Напомним, на внеочередной XIV сессии Маслихата Алматы были утверждены новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счет оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагает увеличения штата.
Назначен заместитель акима города Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города Алматы назначен Бейбут Шаханов.
Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана; Казахский государственный юридический университет; Казахскую коммерческо-финансовую академию; Университет Ланкастер (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста Департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.
В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.
С 2015 по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства города Алматы.
С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем аппарата акима города Алматы.
Назначен руководитель аппарата акима Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города Алматы назначен Айдар Жакибаев.
Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности «инженер-электрик».
Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО "KPMG Tax and Advisory LLC", Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата Председателя Национального банка РК, советника акима города Алматы, заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.
С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района города Алматы.