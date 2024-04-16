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    09:21, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Ряд кадровых назначений произошел в Алматы

    назначение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаев произошел ряд кадровых назначений, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

    аким шамшин
    Фото: акимат . Алматы

    Назначен аким Алмалинского района города Алматы

    Распоряжением акима города по согласованию с Администрацией Президента РК и Маслихатом города Алматы акимом Алмалинского района назначен Арман Шамшин.

    Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.

    Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

    Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.

    С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО «СПК «Алматы».

    назначения
    Фото: акимат г. Алматы

    Назначен врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы назначен Батырхан Сулейменов

    Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности «менеджмент».

    Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году работал генеральным директором в строительной компании. С 2020 года - заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы вплоть до нынешнего назначения.

    Напомним, на внеочередной XIV сессии Маслихата Алматы были утверждены новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счет оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагает увеличения штата.

    акимат города Алматы
    Фото: акимат города Алматы

    Назначен заместитель акима города Алматы

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города Алматы назначен Бейбут Шаханов.

    Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана; Казахский государственный юридический университет; Казахскую коммерческо-финансовую академию; Университет Ланкастер (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста Департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

    В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

    С 2015 по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства города Алматы.
    С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем аппарата акима города Алматы.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Назначен руководитель аппарата акима Алматы

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города Алматы назначен Айдар Жакибаев.

    Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности «инженер-электрик».

    Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО "KPMG Tax and Advisory LLC", Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата Председателя Национального банка РК, советника акима города Алматы, заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

    С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района города Алматы.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Акимат Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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