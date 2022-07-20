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    Ряд IT-решений внедряют для повышения качества в строительном секторе

    20 Июля 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК проинформировало о работе по усилению контроля качества и прозрачности в строительной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Так, на сегодняшний день внедрён единый строительный портал «е-Qyrylys», который позволяет повысить качество строительства зданий, сооружений и автомобильных дорог путем оперативного сбора актуальных данных и автоматизации контроля, а также повысить эффективность и прозрачность взаимодействия государственных органов с субъектами строительной отрасли.

    Строительный портал прошёл испытание на информационную безопасность и введен в промышленную эксплуатацию.

    Система в пилотном режиме запущена на 83 проектах автомобильных дорог и 80 проектах жилья. При этом, ранее были запущены модули портала по ведению государственных функций. В частности, загружены строительные реестры, автоматизирована процедура внесения изменений и дополнений в реестры, переведена в электронный формат отчетность технического надзора и автоматизировано тестирование экспертов.

    В целом, портал позволяет контролировать в онлайн-режиме процессы строительства на всех этапах.

    Что касается системы «е-Шанырак», то реализация проекта осуществляется по механизму ГЧП по частной инициативе без бюджетного финансирования. На сегодня ведутся работы по интеграции с 3 IT-компаниями. Основная цель — повышение эффективности принятия управленческих решений за счет аналитики больших данных, полученных от рыночных приложений по управлению домом, государственных баз данных и информационных систем субъектов естественных монополий.

    Портал обеспечивает централизованную консолидацию с разрозненных информационных систем в секторе ЖКХ.

    Ранее в МИИР сообщили о мерах по недопущению завышения стоимости строительства.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Строительство МИИР РК
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