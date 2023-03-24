Ряд интернет-мошенничеств раскрыли полицейские Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ряд интернет-мошенничеств раскрыли полицейские Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Абайской области раскрыли ряд интернет-мошенничеств, совершенных жителями региона.

Так, жители Семея, превратив интернет-мошенничество в источник постоянного дохода, под предлогом изготовления и установки пластиков окон, обманывали своих покупателей, при этом, просили оплатить услугу на указанные ими реквизиты банковских счетов. Однако услугу поставщики окон исполнять не собирались. Ущерб составил более 600 тысяч тенге.

По всем фактам начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество». В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление их причастности к другим преступлениям.



