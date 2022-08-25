Ряд эконарушений выявили на карьерах в селе Шетпе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Генеральной прокуратуры РК в поселке Шетпе Мангистауской области проведены проверки карьеров. В результате выявлен ряд экологических нарушений. Об этом сообщил руководитель областного департамента экологии Руслан Тукенов на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По словам спикера, были проведены проверки 10 учреждений. В частности, ТОО «Қазына Мангистау», «Шетпе-Тас», «Темиртас-1», «Нура», «Мунал-М», «Бай бег», АО «МКДСМ», ТОО «Азия Тас 1000» и др.

«В результате проверок выявлено, что при буровых работах не соблюдаются пределы массового прорыва горных пород, в итоге вибрации и шум влияют на окружающую среду и людей, вызывая их недовольство. Несвоевременно сданы отчеты производственного экологического контроля, выявлено образование пыли по причине неправильного использования воды недропользователями для увлажнения мест, где проводятся работы по дроблению горной массы», - сообщил Руслан Тукенов.

Он добавил, что материалы о всех выявленных экологических нарушениях направлены в прокуратуру.

Фото: ЦОК Мангистауской области



