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    Ряд ДТП произошел из-за непогоды в Акмолинской области

    31 Марта 2022, 01:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 270 человек размещено в пункты обогрева за минувшие сутки в Акмолинской области. Среди них 28 детей и трое беременных. Об этом на прошедшем брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на все принятые меры, граждане, в том числе водители, продолжали выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.

    «Только за прошедшую ночь с блокпостов на закрытых участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области силами местных исполнительных органов, ДЧС и департамента полиции в пункты обогрева размещено 270 человек, среди них 28 детей и три беременные женщины. Организовано и предоставлено горячее питание», - поделился Н. Атыгаев.

    Всего на блокпостах региона 30 марта с утра оставалось 569 автомашин, из них 295 легковых и 274 грузовых.

    Сложившаяся метеорологическая обстановка повлекла за собой ряд происшествий.

    Так, в Аршалынском районе на 1321-м км в двух направлениях на автодороге «Нур-Султан-Темиртау» в результате ДТП столкнулись порядка 24 автомашин, 11 из которых направлялись в город Нур-Султан и 13 – в Караганду. В результате ДТП в двух направлениях автодороги образовался затор в количестве 107 единиц техники.

    «С мест ДТП силами ДЧС Акмолинской области и ДЧС города Нур-Султан было эвакуировано 50 человек, среди них 10 детей и две беременные женщины», - добавил главный спасатель региона.

    Для оперативного реагирования на базе департамента создан оперативный штаб под председательством заместителя акима области Малгаждара Таткеева. Также в оперативный штаб вошли работники местных исполнительных органов и сотрудник ДЧС и полиции.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП Происшествия Дороги Погода
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