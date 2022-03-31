Ряд ДТП произошел из-за непогоды в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 270 человек размещено в пункты обогрева за минувшие сутки в Акмолинской области. Среди них 28 детей и трое беременных. Об этом на прошедшем брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на все принятые меры, граждане, в том числе водители, продолжали выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.

«Только за прошедшую ночь с блокпостов на закрытых участках автодорог республиканского значения в Акмолинской области силами местных исполнительных органов, ДЧС и департамента полиции в пункты обогрева размещено 270 человек, среди них 28 детей и три беременные женщины. Организовано и предоставлено горячее питание», - поделился Н. Атыгаев.

Всего на блокпостах региона 30 марта с утра оставалось 569 автомашин, из них 295 легковых и 274 грузовых.

Сложившаяся метеорологическая обстановка повлекла за собой ряд происшествий.

Так, в Аршалынском районе на 1321-м км в двух направлениях на автодороге «Нур-Султан-Темиртау» в результате ДТП столкнулись порядка 24 автомашин, 11 из которых направлялись в город Нур-Султан и 13 – в Караганду. В результате ДТП в двух направлениях автодороги образовался затор в количестве 107 единиц техники.

«С мест ДТП силами ДЧС Акмолинской области и ДЧС города Нур-Султан было эвакуировано 50 человек, среди них 10 детей и две беременные женщины», - добавил главный спасатель региона.

Для оперативного реагирования на базе департамента создан оперативный штаб под председательством заместителя акима области Малгаждара Таткеева. Также в оперативный штаб вошли работники местных исполнительных органов и сотрудник ДЧС и полиции.