Ряд дорог закрыт из-за паводка в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за паводка в Актюбинской области отрезаны проезды к девяти населенным пунктам, размыты пять дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В частности, отсутствуют проезды к девяти населенным пунктам, где проживает около четырех тысяч человек. Это поселки Миялы и Оймауыт Байганинского района, поселок Утек в Кобдинском районе, поселок Акшатау и Коптогай Уилского района, поселки Булакты и Кумсай Мугалжарского района, поселки Жарык, Когалы в Кобдинском районе.

На сегодня сохраняются два факта перелива автодорог, в том числе автодороги «Актобе-Атырау-Астрахань», «Актобе-Болгарка-Шубаркудук».

«Паводковыми водами были размыты пять дорог - автодорога «Карауылкелды–Оймауыт» в 3 километрах от села Алтай батыр, «Акшатау-Уил» в 500 метрах от поселка Акшатау, «Утек-Кобда» в 2 километрах от селаУтек, «Уил-Коптогай» в 11 километрах от села Коптогай, «Эмба-Булакты» в 10 километрах от поселка Булакты», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Фото:пресс-служба ДЧС Актюбинской области