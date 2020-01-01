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Ряд дорог республиканского значения закрыт в Акмолинской области из-за непогоды

1 Января 2020 12:50
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Ряд дорог республиканского значения закрыт в Акмолинской области из-за непогоды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погоды в Акмоинской области закрыто движение по ряду участков автодорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По сообщению ведомства, в Акмолинской области 1 января с 07:45 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, плохая видимость) закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения.

«Это автодорога «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» на 16-200 км (город Нур-Султан – граница Павладарской области); автодорога «Жезказган-Петропавловск» на 377-595 км (граница Костанайской области – граница СКО); автодорога «Костанай-Аулиеколь-Сурган» на 232-260 км (граница Костанайской области – поселок Сурган); автодорога «Жаксы-Есиль-Бузулук» на 0-82 км (поселок Жаксы – поселок Бузулук); автодорога «Екатеринбург-Алматы» на 917-1003 км ( поселок Жаксы - город Атбасар); автодорога «Кокшетау-Омск» на 5-50 км (город Кокшетау – город Атбасар); автодорога «Кокшетау-Атбасар» на 0-184 км (город Кокшетау – граница СКО); автодорога «Кокшетау-Рузаевка» на 0-61 км (город Кокшетау – граница СКО);автодорога «Нур-Султан-Петропавловск» на 304-341 км (город Кокшетау – граница СКО)», - говорится в сообщении ДЧС Акмолинской области.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Оксана Матасова

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