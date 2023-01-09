Ряд дорог из Астаны открыли для движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд дорог из Астаны открыли для движения в связи со стабилизацией погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

8 января с 22:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Коргалжын 19-38 км», участок «г. Астана-п. Акмол» для всех видов транспортных средств.

09.01 с 01:20 открыто движение на автодороге республиканского значения (км 1291-1426 г. Екатеринбург-г.Алматы), участок «г.Астана-г. Темиртау» для всех видов транспортных средств.

09.01 с 02:00 открыто движение на автодороге республиканского значения (г. Екатеринбург-г.Алматы км.1003-1247), участок «г.Астана-г. Атбасар» для всех видов транспортных средств, кроме дизельных и общественных транспортных средств.

09.01 с 04:20 открыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-гр.Павлодарской области» для всех видов транспортных средств.

09.01 с 06:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «г. Астана -г.Петропавловск км 18-291), участок «г. Астана-г.Кокшетау» для всех видов транспортных средств, кроме дизельных и общественных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:30 8 января, на 37 участках автодорог республиканского значения было ограничено движение транспорта. Из-за непогоды дороги закрыли в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.



