НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд дорог частично открыли в Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

19.02.2021 г. в 00.00 ч. в Костанайской области частичное открытие автодорог «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-385, уч. гр.Актюбинская обл.-п.Денисовка.

19.02.2021 г. в 00.00 ч. в Актюбинской области - «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 85-231, участок п.Т.Жургенев-гр.Костанайской обл.

19.02.2021 г. в 02.45 ч. в Костанайской области частичное открытие на автодорогах:

«Денисовка-Житикара-Муктиколь-гр. РФ» км. 0-50, уч. п.Денисовка – г.Житикара

«Екатеринбург-Алматы» км. 555-686, уч. г.Тобыл- п.Сарыколь.

19.02.2021 г. в 07.40 ч. открытие движение в Акмолинской области на автодорогах:

«Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.СКО-с.Жаксы

«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, уч. п.Жаксы-с.Бузулук

«Екатеринбург-Алматы»» км. 917-997, уч. п.Жаксы-г.Атбасар.

19.02.2021 г. в 08.00 ч. открытие движение в Костанайской области на а/д: 1.«Мамлютка-Костанай» км. 180-406, уч. гр.СКО- г.Тобыл. 2. «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, уч. п.Сарыколь- гр.СКО.



