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    Ряд домов в Алматы временно отключили от воды

    9 Мая 2023, 22:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы, передает корреспонденту МИА «Казинформ».

    В связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 часов 9 мая ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам: микрорайон Юбилейный, микрорайон Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок «ВИП Алем», ЖК «Европолис», улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина и проспект Достык.

    «Возможно снижение давления воды на сетях по улицам Хаджимукана, Байжанова, Луганского, Нурмагамбетова, Сахариева, в микрорайонах Кок Тобе, Самал-1, 3 и Горный гигант», - сообщили в ГКП «Алматы Су».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вода
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