Ряд домов в Алматы временно отключили от воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы, передает корреспонденту МИА «Казинформ».

В связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 часов 9 мая ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам: микрорайон Юбилейный, микрорайон Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок «ВИП Алем», ЖК «Европолис», улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина и проспект Достык.

«Возможно снижение давления воды на сетях по улицам Хаджимукана, Байжанова, Луганского, Нурмагамбетова, Сахариева, в микрорайонах Кок Тобе, Самал-1, 3 и Горный гигант», - сообщили в ГКП «Алматы Су».



