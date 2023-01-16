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    Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января

    16 Января 2023, 01:47

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Теплоснабжение в ряде домов Экибастуза приостановят 16 января в связи с ремонтными работами на сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 16 января с 9:00 до 22:00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от ул. Амангельды в сторону ул. Бухар жырау для замены участка теплосети.

    Под отключение попадут 48 частных жилых домов.

    В этот же день с 9:00 до 17:00 планируется отключить внутриквартальную теплосеть от НО-19И в сторону ул. Дружбы, 20 в связи с заменой тепловой сети в подземной прокладке. В период ремонтных работ отопление приостановят в 74 частных домах.

    В это же время приступят к работам на внутриквартальной теплосети от ЦТП-251 в сторону ул. Нуралина, 154 по переврезке вновь смонтированной сети. В связи с этим, теплоснабжение отключат в 49 домах по улицам Нуралина, 150, 152, 152а, 154, 154а, 155, 171, 156, 156а, 158, 160, 162, Шакарима, 33, 33а, 33б, Чехова, 187, 185, 183, 181, 179, 21 Южный пр., 18, 20, 22, 24, 26, Амангельды, 3, 5, 5а, 5б, 10, 12, 18 Южный пр., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

    Ранее сообщалось, что 15 января в Экибастузе на несколько часов отключат от тепла часть жилых домов.

    Работу ТЭЦ Экибастуза обещают стабилизировать до конца января.
    Павлодарская область Происшествия Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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