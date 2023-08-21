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    Ряд документов подписали в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам

    21 Августа 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам были подписаны следующие документы:

    1. План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы;

    2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;

    3. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;

    4. Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики «QazTrade» и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;

    5. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам;

    6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО «Казпочта» и Корпорацией Viet Post;

    7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation;

    8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО «НK «КазМунайГаз» и Sovico Group;

    9. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО «Қазақстан Темір Жолы» и Sovico Group;

    10. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC;

    11. Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;

    12. Меморандум о взаимопонимании между АО «Агентство «Хабар» и Vietnam Television.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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