Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам государственного визита Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках государственного визита Федерального Президента Германии в Казахстан были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;

2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана;

3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR);

4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО «Кнауф Гипс Тараз»;

5. Соглашение о создании Казахстанско-Немецкого института устойчивой инженерии;

6. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией «Rhenus SE & Co. KG»;

7. Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между «DB Engineering & Consulting GmbH» и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии «Siemens»;

9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.