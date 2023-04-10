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    Ряд документов подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев

    10 Апреля 2023, 18:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Совместное заявление и Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В рамках официального визита Президента Азербайджана в Астану были подписаны следующие документы:

    1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики;

    2. Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд Отандастар» Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой;

    3. Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана;

    4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ);

    5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;

    6. Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Азербайджан Видео Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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