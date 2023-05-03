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    Ряд документов подписали по итогам казахстанско-таджикского бизнес-форума

    3 Мая 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках казахстанско-таджикского бизнес-форума подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Между компанией ERG и группой «ТАЛКО» подписано соглашение по поставке глинозема.

    Компания AZK Esentai и компания «Хубчамъ Инвест» утвердили документ, касающийся зерноперерабатывающей отрасли.

    Между компаниями Factory и «Хубчамъ Инвест» подписано соглашение по перевозке пшеницы.

    В сфере горнодобывающей отрасли между компанией World Constuction Astana и компанией «Корхонаи кимиеви» подписан документ, направленный на развитие сотрудничества.

    Еще один документ посвящен концепции по созданию совместного предприятия «Таджказтрейд». Акционерное общество QazTrade и предприятие «Таджакпромэкспорт» подписали соответствующий документ.

    Напомним, сегодня состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум.

    Ранее сообщалось, что на $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Таджикистан Сотрудничество Политика
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