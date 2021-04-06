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    Ряд документов подписали министры иностранных дел Казахстана и Венгрии

    6 Апреля 2021, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошли переговоры заместителя Премьер-Министра РК - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам переговоров были подписаны три документа.

    В частности, заключен меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК и венгерским Институтом внешнеэкономических связей и иностранных дел.

    Также подписан меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран по сотрудничеству в области взаимопомощи и развития сотрудничества.

    Кроме того, подписано соглашение между Министерством культуры и спорта РК и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о взаимном сотрудничестве в области культуры на 2021-2023 годы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура Венгрия Тюркский мир
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