Ряд документов подписали министры иностранных дел Казахстана и Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошли переговоры заместителя Премьер-Министра РК - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам переговоров были подписаны три документа.

В частности, заключен меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК и венгерским Институтом внешнеэкономических связей и иностранных дел.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран по сотрудничеству в области взаимопомощи и развития сотрудничества.

Кроме того, подписано соглашение между Министерством культуры и спорта РК и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о взаимном сотрудничестве в области культуры на 2021-2023 годы.



