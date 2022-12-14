Ряд деятелей Кыргызстана награждены государственными наградами Президента РК

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан, а также в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном в национальном историческом музее в Бишкеке прошла торжественная церемония награждения государственными наградами РК ряда кыргызстанских деятелей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном Посольством Казахстана в Бишкеке, приняли участие государственные, общественно-политические деятели Кыргызстана, представители национальной интеллигенции, члены казахской диаспоры и местные СМИ.

Открывая встречу, посол РК в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев рассказал о главных достижениях Казахстана за годы независимости. Было отмечено, что ВВП страны за эти годы увеличился в 18 раз, привлечено в республику прямых иностранных инвестиций на сумму более 350 млрд долларов США. Подчеркнута ключевая роль страны в создании таких организаций как Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«В текущем году Республика Казахстан и Кыргызская Республика отметили 30-летний юбилей со дня основания дипломатических отношений. Прошедшие годы продемонстрировали незыблемость многовековых уз дружбы и добрососедства. Между двумя странами установлен устойчивый всеобъемлющий политический диалог на всех уровнях. Кыргызстан является очень важным торгово-экономическим и инвестиционным партнером для Казахстана. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи, которые способствуют еще большему сближению братских народов», - подчеркнул казахстанский дипломат.

Указом Президента РК К. Токаева за вклад в развитие всесторонних отношений между Казахстаном и Кыргызстаном орденом «Достық» II степени награждены директор института языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук КР Абдылдажан Акматалиев, народная артистка КР Роза Аманова, экс-премьер-министр КР Апас Джумагулов, экс-министр иностранных дел КР Муратбек Иманалиев, экс Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РК Тилектеш Ишемкулов, ЧПП КР в Турецкой Республике Руслан Казакбаев, государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев, руководитель филиала «Фонда Мухтара Ауезова» в г. Чолпон-Ате Саламат Табышева, председатель Верховного совета Киргизской ССР Медетхан Шеримкулов.

Почетной грамотой Президента РК отмечены член культурного центра «Ассамблеи народа Кыргызстана» Нурлан Абдиралиев, представитель казахской диаспоры в КР Турсун Акматаева, экс-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов, генеральный директор «НТРК» Кайрат Иманалиев, директор Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Алмазбек Истамбаев, заслуженный юрист КР Канат Керезбеков, председатель национального статистического комитета КР Бактыбек Кудайбергенов, директор Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова Кыргызбай Осмонов, почетный президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков, учредитель Азиатского медицинского института им. С. Тентишева Эркин Тентишев, корреспондент телеканала «Хабар» Бакыт Чермашев.

Со словами благодарности Главе государства Казахстана выступили государственные, общественно-политические, культурные деятели Кыргызстана, которые отметили, что высокая оценка их труда и вклада в укреплении дружественных отношений, братских взаимосвязей между двумя республиками является показателем прочно развивающегося всестороннего сотрудничества между казахским и кыргызским народами.



