Ряд данных не предоставляют госорганы в проекте гражданского бюджета – социолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственным органам необходимо работать над улучшением доступности данных проекта гражданского бюджета. Об этом заявила руководитель центра исследований «Сандж» Жанар Джандосова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда бюджет подается, там нет информации за прошлые годы, а нам всегда интересны исторические данные, сколько средств до этого выделялось, а нам выдаются только будущие годы. Поэтому очень сложно сопоставлять, чтобы делать выводы, больше это было или меньше. У нас не публикуется четкая связь между социальной политикой и конкретными нефинансовыми показателями. Вообще с ними проблема. Потому что мы публикуем, сколько денег выделяется на транспорт, инфраструктуру, но мы не говорим, сколько дорог мы построили, сколько зданий возведено и т.д.», - сказала Жанар Джандосова на брифинге в Министерстве финансов.

Она подчеркнула, что все эти нефинансовые показатели должны быть в бюджете тоже.

«Еще есть такая вещь, которой нет в нашем бюджете – экологические штрафы с компаний, которые совершают эмиссии. Это экоштрафы, они потом поступают в общий котел и расходуются потом на разные мероприятия, но они должны идти потом на то, чтобы исправлять экологические проблемы», - пояснила спикер.