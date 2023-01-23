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    Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре

    23 Января 2023, 15:46

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Причиной стало повреждение на сети теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выявлено повреждение на сети теплоснабжения по адресу: ул. Алтайская, 64. В настоящее время аварийной бригадой ТОО «Павлодарские тепловые сети» ведутся земляные работы по определению места повреждения и дальнейшего его устранения», - сообщили журналистам в пресс-службе акима города Павлодара.

    Сейчас, по данным горакимата, отключен от тепла ряд частных жилых домов на улице Алтайская.

    «Ориентировочное время устранения повреждения - до 17:00 часов 23 января», - добавили в администрации областного центра.

    Автор:

    Антон Гагарин

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