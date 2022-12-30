Ряд частных домов в Экибастузе временно останется без тепла

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ряд частных домов в Экибастузе будет без тепла несколько часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 30 декабря с 13:00 до 17:00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть по улице А. Молдагуловой, 92 для замены трубопровода.



«По этой причине отопления не будет в частных жилых домах по улицам А.Молдагуловой, 80, 90, 92 и Торайгырова, 15, 17/146», – говорится в сообщении предприятия.В этот же день специалисты компании будут менять участок тепловой сети от СОШ №4 до улицы Сутжанова, 6. В связи с этим с 14:00 до 18:00 тепло отключат в частных домах по улице Сутжанова, 6/168, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Как ранее сообщалось, с рабочей поездкой аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС, провел заседание оперативного штаба.

Во время совещания аким области объявил, что к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, вопрос готовности которой находиться в компетенции областного управления энергетики и ЖКХ, привлечен его руководитель Ержан Салханов.

«Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время», - сказал Асаин Байханов.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото: pavlodarnews.kz