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    Ряд банков второго уровня не будет начислять штрафы и пени за просроченные  платежи в период ЧП

    6 Января 2022, 18:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд банков второго уровня, в частности Kaspi, Halykbank, не будут начислять штрафы и пении за просроченные платежи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Ряд банков второго уровня, в частности Kaspi, Halykbank, не будут начислять штрафы и пени за просроченные платежи с 5 по 19 января 2022 года. Об этом заявили в финансовых институтах. По данным организации, это связано с чрезвычайным положением в стране», - говорится в сообщении телеканала.

    Ранее сообщалось, что в стране приостановлена работа всех финансовых организаций и банков второго уровня.

    «Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК в связи с проводимой антитеррористической операцией, сбоями в работе Интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг сообщают о том, что с 6 января 2022 года приостанавливается работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня», - проинформировал пресс-секретарь Национального банка РК Олжас Рамазанов.

    Также в стране приостановлена работа всех ЦОНов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки Общество ЧП-2022
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