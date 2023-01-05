Ряд аварий на объектах ЖКХ произошел из-за непогоды в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды в Акмолинской области зарегистрирован ряд аварий на объектах жизнеобеспечения. Кроме того, в регионе с трасс эвакуированы в пункты обогрева 63 человека, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как было отмечено, сложная обстановка в связи с ухудшением погодных условий сложилась на дорогах области 3 января, когда вводилось ограничение движения для всех видов автотранспорта на 22 участках автодорог республиканского и 23 областного значения.

«С блокпостов и автодорог республиканского значения ДЧС и местными исполнительными органами были эвакуированы в пункты обогрева 63 человека, среди них пять детей. Это в Атбасарском, Жаксынском и Целиноградском районах», - отметил К. Касым.

По словам спикера, напряженная обстановка сохраняется: в Акмолинской области продолжает действовать штормовое предупреждение.

С 3 января по 4 января в ДЧС поступило 9 сообщений об авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

«Это аварии на объектах электроснабжения в Аршалынском, Зерендинском, Коргалжынском, Астраханском районах. В Аршылынском районе из-за отсутствия электроснабжения в населенных пунктах сел Костомар и Берсуат отсутствует водоснабжение. Силами местных исполнительных органов производятся восстановительные работы», - добавил К. Касым.

По сведениям РГП «Казгидромет», объявлено и отработано четыре штормовых предупреждения. Путем СМС-сообщений о штормовых предупреждениях и закрытии участков автомобильных дорог области оповещены около 5,5 млн абонентов, в мобильном приложении «Дармен» размещено более 26 уведомлений.

«Ситуация по автодорогам области и на объектах жизнеобеспечения находится на особом контроле», - резюмировал спикер.



