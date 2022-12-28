Ряд актюбинских журналистов получили награды МИОР и почетные грамоты главы региона

28 Декабря 2022, 17:33

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча акима Актюбинской области Ералы Тугжанова с представителями средств массовой информации и работниками пресс-служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе встречи глава региона подчеркнул важную роль средств массовой информации в освещении реализации государственной политики и выразил журналистам огромную благодарность за совместную и плодотворную работу.

«2022 год стал поистине знаковым в истории страны. Казахстан вступил в новый этап своего развития: на всенародном референдуме жители региона проголосовали за изменения в Конституцию страны, поддержав курс на политическую модернизацию, а на прошедших 20 ноября выборах Президента страны сделали выбор в пользу Нового Справедливого Казахстана.

Положительная динамика макроэкономических показателей Актюбинской области свидетельствует об успешном завершении года. Приняты эффективные меры по исполнению поручений Главы государства касательно повышения благосостояния населения, качества жизни населения.В новом году нас ждет большая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Мы продолжим привлекать инвестиции, улучшать социальную инфраструктуру, газифицировать и обеспечивать чистой питьевой водой села, строить и ремонтировать дороги.Вы поднимаете актуальные проблемы, требующие оперативного решения и поистине являетесь «четвертой» властью. Уверен, что вы и впредь не останетесь в стороне от решения социально значимых задач, поскольку у нас одна цель — развитие региона и рост благосостояния его жителей», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Аким области поблагодарил журналистов и работников пресс-служб за их огромный вклад в информирование населения о социально-экономическом развитии региона, вручив собственному корреспонденту агентства «Хабар» в Актюбинской области Наталье Сальковой и корреспонденту областной общественно-политической газеты «Ақтөбе» Гульжан Абдибековой нагрудной знак «Ақпарат саласының үздігі».

Ряд журналистов, в числе которых заведующий корпунктом телеканала «Аstana» Нуркен Жалмуханов, корреспондент газеты «Диапазон» Наталья Макеенко, корреспондент областной общественно-политической газеты «Актюбинский вестник» Баян Сариева, а также собственный корреспондент информационного агентства «Nur.kz» Ардак Ерубаева получили Алғыс хат Министерства информации и общественного развития РК.

Также распоряжением акима области №444-ө от 27 декабря 2022 года Почетными грамотами акима области были награждены собственные корреспонденты республиканских изданий и телеканалов, местных СМИ и пресс-секретари государственных органов.