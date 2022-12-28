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    Ряд актюбинских журналистов получил награды МИОР и почетные грамоты главы региона

    28 Декабря 2022, 17:33

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча акима Актюбинской области Ералы Тугжанова с представителями средств массовой информации и работниками пресс-служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В ходе встречи глава региона подчеркнул важную роль средств массовой информации в освещении реализации государственной политики и выразил журналистам огромную благодарность за совместную и плодотворную работу.

    «2022 год стал поистине знаковым в истории страны. Казахстан вступил в новый этап своего развития: на всенародном референдуме жители региона проголосовали за изменения в Конституцию страны, поддержав курс на политическую модернизацию, а на прошедших 20 ноября выборах Президента страны сделали выбор в пользу Нового Справедливого Казахстана.


    Положительная динамика макроэкономических показателей Актюбинской области свидетельствует об успешном завершении года. Приняты эффективные меры по исполнению поручений Главы государства касательно повышения благосостояния населения, качества жизни населения.
    В новом году нас ждет большая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Мы продолжим привлекать инвестиции, улучшать социальную инфраструктуру, газифицировать и обеспечивать чистой питьевой водой села, строить и ремонтировать дороги.
    Вы поднимаете актуальные проблемы, требующие оперативного решения и поистине являетесь «четвертой» властью. Уверен, что вы и впредь не останетесь в стороне от решения социально значимых задач, поскольку у нас одна цель — развитие региона и рост благосостояния его жителей», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Аким области поблагодарил журналистов и работников пресс-служб за их огромный вклад в информирование населения о социально-экономическом развитии региона, вручив собственному корреспонденту агентства «Хабар» в Актюбинской области Наталье Сальковой и корреспонденту областной общественно-политической газеты «Ақтөбе» Гульжан Абдибековой нагрудной знак «Ақпарат саласының үздігі».

    Ряд журналистов, в числе которых заведующий корпунктом телеканала «Аstana» Нуркен Жалмуханов, корреспондент газеты «Диапазон» Наталья Макеенко, корреспондент областной общественно-политической газеты «Актюбинский вестник» Баян Сариева, а также собственный корреспондент информационного агентства «Nur.kz» Ардак Ерубаева получили Алғыс хат Министерства информации и общественного развития РК.

    Также распоряжением акима области №444-ө от 27 декабря 2022 года Почетными грамотами акима области были награждены собственные корреспонденты республиканских изданий и телеканалов, местных СМИ и пресс-секретари государственных органов.
    Актюбинская область СМИ Акимат МИОР Актобе
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