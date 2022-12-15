Ружья неустановленных марок изъяли у жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в преддверии праздничных дней полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка усилили работу по изъятию незаконно хранящегося оружия и розыску уголовных преступников, соблюдению правил дорожного движения и надзору за подучётными лицами.

За два дня сотрудники полиции проверили по месту жительства свыше 1300 подучётников. Выявили шесть нарушений особых требований к поведению семейных дебоширов и семь нарушений режима условно-досрочного освобождения. Во время ночных рейдов зафиксировали 38 фактов нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время. Их родителей привлекли к административной ответственности.

«В районах изъяли незарегистрированные гладкоствольные ружья ИЖ-58 и ТОЗ-БМ, ТОЗ-34 ЕР и четыре ружья неустановленных пока марок. Все направили на экспертизу. У жителей района М.Жумабаева и Петропавловска обнаружили патроны к нарезному оружию калибра 5,6 и 5,45», - проинформировал и.о. начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

В Петропавловске нашли двух находившихся в розыске преступников. 48-летний житель Мамлютского района разыскивался по уголовной статье за неисполнение судебного акта. 44-летнего горожанина искала российская полиция за управление транспортом в состоянии опьянения.

За два дня по области остановили семь автомобилей, которыми управляли нетрезвые водители, выявили 744 административных правонарушения. В том числе 48 фактов бытового насилия.





Фото: polisia.kz





