Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Ружья неустановленных марок изъяли у жителей СКО

    15 Декабря 2022, 22:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в преддверии праздничных дней полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка усилили работу по изъятию незаконно хранящегося оружия и розыску уголовных преступников, соблюдению правил дорожного движения и надзору за подучётными лицами.

    За два дня сотрудники полиции проверили по месту жительства свыше 1300 подучётников. Выявили шесть нарушений особых требований к поведению семейных дебоширов и семь нарушений режима условно-досрочного освобождения. Во время ночных рейдов зафиксировали 38 фактов нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время. Их родителей привлекли к административной ответственности.

    «В районах изъяли незарегистрированные гладкоствольные ружья ИЖ-58 и ТОЗ-БМ, ТОЗ-34 ЕР и четыре ружья неустановленных пока марок. Все направили на экспертизу. У жителей района М.Жумабаева и Петропавловска обнаружили патроны к нарезному оружию калибра 5,6 и 5,45», - проинформировал и.о. начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

    В Петропавловске нашли двух находившихся в розыске преступников. 48-летний житель Мамлютского района разыскивался по уголовной статье за неисполнение судебного акта. 44-летнего горожанина искала российская полиция за управление транспортом в состоянии опьянения.

    За два дня по области остановили семь автомобилей, которыми управляли нетрезвые водители, выявили 744 административных правонарушения. В том числе 48 фактов бытового насилия.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    Объехать все районы до конца года намерен новый аким СКО
    Открытый прием граждан провел аким Петропавловска
    Ключи от машин получили санврачи в районах СКО
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров